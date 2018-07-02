Месси хочет видеть в "Барселоне" хавбека "Челси"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своей команды полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

Так, по сведениям испанской прессы, в 27-летнем хавбеке "аристократов" аргентинец видит идеальную замену на будущее ведущему игроку середины поля "сине-гранатовых" Серхио Бускетсу. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", француз добавил бы "Барсе" необходимого баланса при игре без мяча.

Напомним, Суарес поддержал Месси после вылета из ЧМ. | soccernews.ru