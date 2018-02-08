Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в своем клубе защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, аргентинец обеспокоен тем, что с травмой Жерара Пике, а также непонятными перспективами в стане "сине-гранатовых" Томаса Вермалена и Йерри Мины у его команды могут возникнуть проблемы в центре обороны. Подписание же австрийца, по мнению 30-летнего форварда, должно будет исключить подобного рода проблемы в будущем.

Напомним, в подписании Алабы также заинтересованы "Реал" и ПСЖ. | soccernews.ru