Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии"

Теги барселонабавария мюнхенлионель мессидавид алаба

Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока "Баварии"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в своем клубе защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, аргентинец обеспокоен тем, что с травмой Жерара Пике, а также непонятными перспективами в стане "сине-гранатовых" Томаса Вермалена и Йерри Мины у его команды могут возникнуть проблемы в центре обороны. Подписание же австрийца, по мнению 30-летнего форварда, должно будет исключить подобного рода проблемы в будущем.

Напомним, в подписании Алабы также заинтересованы "Реал" и ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Битва во Флоренции: "Фиорентина" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 21 53
2 Байер Леверкузен 21 35
3 РБ Лейпциг 21 35
4 Боруссия Дортмунд 21 34
5 Шальке 21 34
6 Айнтрахт Франкфурт 21 33
7 Аугсбург 21 31
8 Боруссия Менхенгладбах 21 31
9 Хоффенхайм 21 28
10 Ганновер 96 21 28
11 Герта 21 27
12 Фрайбург 21 25
13 Вольфсбург 21 24
14 Штутгарт 21 21
15 Вердер Бремен 21 20
16 Майнц 05 21 20
17 Гамбург 21 17
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов