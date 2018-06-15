Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока ПСЖ

Теги псжбарселонаадриан рабьолионель месси

Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока ПСЖВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своего клуба полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец уже порекомендовал руководству "сине-гранатовых" вступить в гонку за 23-летним хавбеком. Учитывая, что игрок никак не может договориться с парижанами о продлении действующего контракта, "Барса" вполне может переманить его на "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, в сферу интересов "Барселоны" входит еще три игрока ПСЖ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Заочная борьба за выход в плей-офф: Дания встетится с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов