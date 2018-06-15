Месси хочет видеть в "Барселоне" игрока ПСЖ

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своего клуба полузащитника ПСЖ Адриана Рабьо.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец уже порекомендовал руководству "сине-гранатовых" вступить в гонку за 23-летним хавбеком. Учитывая, что игрок никак не может договориться с парижанами о продлении действующего контракта, "Барса" вполне может переманить его на "Камп Ноу".

В завершившемся сезоне Рабьо забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за ПСЖ.

Напомним, в сферу интересов "Барселоны" входит еще три игрока ПСЖ. | soccernews.ru