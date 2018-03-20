Месси хочет видеть в "Барселоне" Иско

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своей команды полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Как информирует испанская пресса, аргентинец видит в 25-летнем хавбеке "сливочных" идеальную замену своему партнеру по команде Андресу Иньесте, который уже ближайшим летом может перебраться в китайскую Суперлигу. 30-летний форвард рассчитывает, что "Барсе" удастся воспользоваться недовольством Иско своим положением в стане королевского клуба и подписать его.

Напомним, Аймар расхвалил Месси. | soccernews.ru