Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника

Теги бока хуниорсбарселоналионель мессикристиан павон

Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественникаВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своего клуба вингера "Бока Хуниорс" Кристиана Павона.

Как информирует испанская пресса, звездный аргентинец видит в своем 22-летнем соотечественнике будущую звезду мирового футбола. Поэтому он порекомендовал сине-гранатовым" обратить внимание на него уже сейчас, когда его трансферная стоимость еще существенно не выросла.

В текущем сезоне Павон забил 7 мячей и сделал 17 результативных передач в 31 матче за "Бока Хуниорс".

Напомним, Ракитич высоко оценил игру Месси. | soccernews.ru

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