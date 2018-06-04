Месси хочет видеть в "Барселоне" своего соотечественника

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть игроком своего клуба вингера "Бока Хуниорс" Кристиана Павона.

Как информирует испанская пресса, звездный аргентинец видит в своем 22-летнем соотечественнике будущую звезду мирового футбола. Поэтому он порекомендовал сине-гранатовым" обратить внимание на него уже сейчас, когда его трансферная стоимость еще существенно не выросла.

В текущем сезоне Павон забил 7 мячей и сделал 17 результативных передач в 31 матче за "Бока Хуниорс".

Напомним, Ракитич высоко оценил игру Месси. | soccernews.ru