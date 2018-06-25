Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду АПЛ

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Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду АПЛВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет, чтобы его клуб не экономил средства, которые клуб выделял на сорвавшийся трансфер форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, а перенаправил их на другие приобретения.

В частности, как информирует испанская пресса, 31-летний аргентинец хочет, чтобы "сине-гранатовые" предприняли попытки подписать полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Напомним,  после двух сыгранных туров группового этапа ЧМ Месси лидирует по количеству совершенных успешных обводок. | soccernews.ru

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