Месси хочет видеть в "Барселоне" звезду Лиги 1

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в своем клубе вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинец уже попросил руководство "сине-гранатовых" следить за выступлениями 22-летнего игрока. В частности, пятикратный обладатель "Золотого мяча", чтобы скауты каталонцев просмотрели игру перспективного француза на Чемпионате Мира в России.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за "Монако".

Напомним, Месси создал больше всех голевых моментов в завершившемся сезоне в топ-5 европейских чемпионатах. | soccernews.ru