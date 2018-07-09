Месси хочет заменить Паулиньо хавбеком "Манчестер Юнайтед"

Теги барселоналионель мессипаулиньоманчестер юнайтедполь погба

Месси хочет заменить Паулиньо хавбеком "Манчестер Юнайтед"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси определился с заменой уже бывшему полузащитнику своей команды Паулиньо, который вернулся в китайский "Гуанчжоу Эвергранд".

Так, по сведениям испанской пресса, 31-летний аргентинец хочет, чтобы его клуб предпринял попытки подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", именно француз способен восполнить уход бразильца.

Напомним,  "Барселона" готовит очередное предложение по Виллиану. | soccernews.ru

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