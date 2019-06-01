Месси: "Хочу завершить карьеру, выиграв трофей со сборной Аргентины"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не теряет надежд выиграть первый трофей с национальной сборной Аргентины.

"Хочу завершить карьеру, выиграв трофей со сборной Аргентины. Буду продолжать пытаться, спотыкаться и снова вставать, чтобы бороться за свою мечту", - цитирует Месси Marca.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

В 2014 году "альбиселесте" дошли до финала мундиаля, где минимально проиграли Германии. Также команда уступила в двух финалах Кубка Америки.

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