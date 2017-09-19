Месси хотел видеть в "Барселоне" Сауля и Гризманна

Минувшим летом "Барселона" пыталась купить игроков "Атлетико" - полузащитника Сауля и нападающего Антуана Гримзанна, сообщает AS.

По сведениям издания, на покупке обоих футболистов настаивал лидер каталонского клуба Лионель Месси. Впрочем, проблемой оказались высокие суммы отступных в контрактах игроков "матрасников" - 150 миллионов евро у Сауля и 200 миллионов у Гризманна.

"Барселона" была готова заплатить за Гризманна 140 миллионов евро, но получила отказ.

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