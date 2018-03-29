Месси и аргентинский колхоз: у Лео большие проблемы

У лучшего игрока современности большие проблемы: его национальная сборная - колхоз. Лео выиграл всё что только можно с "Барселоной", но в его послужном списке нет победы на Чемпионате Мира, а предстоящий мундиаль в России - это, с большой вероятностью, последний шанс поднять кубок мира над головой.

Конечно, есть вероятность, что Месси в роли ветерана приедет в Катар, но сейчас об этом говорить просто бессмысленно. Меньше чем через три месяца стартует главный турнир планеты и на него Лео поедет во главе команды, которая не выглядит способной на триумф.

Четыре года назад Аргентина дошла до финала Чемпионата Мира и вполне могла обыграть Германию, если бы Гонсало Игуаин не был Гонсало Игуаином. "Альбиселесте" с Алехандро Сабельей на тренерском мостике демонстрировали , абсолютно не свойственный аргентинцам максимально прагматичный футбол, но он давал свои плоды. За счет голов Месси команда выиграла группу, затем были две победы по 1:0 и выигранная серия пенальти с Нидерландами. Сабелью критиковали, Месси критиковали, да кого только не критиковали, но именно тогда Аргентина впервые за долгое время была близка к кубку мира.

Прошло четыре года, многие ключевые игроки той сборной постарели или завершили международную карьеру, а кто-то просто остался бесполезным. "Альбиселесте" и тогда напоминали сброд, ибо подбор игроков оставлял желать лучшего, но он был хорошо организован, а потому давал результат. "Председателей" колхоза меняли уже неоднократно, только вот толку от этого не наблюдалось. Сейчас состав выглядит ещё хуже, порядка никакого нет и близко, а главная дойная "корова" всё та же. Месси практически в одиночку вытащил сборную на мундиаль, но не станет ли эта "ярмарка" катастрофой для аргентинского "колхоза"?

За сменой "председателей" и постоянной текучкой состава в Аргентине позабыли хоть о какой-то системности. Если Херардо Мартино небезуспешно пытался найти баланс, проиграв всего три матча из 29 во главе сборной, то при Эдгардо Баусе этот поиск больше напоминал хаос, выход из которого теперь старается отыскать Хорхе Сампаоли. Что из этого получается, вы могли видеть в матче с Испанией: счёт, по правде, не отображает всю картину игры (всё-таки он мог быть вовсе не таким крупным), но наглядно демонстрирует разницу в классе исполнителей.

Два резервиста из АПЛ в голкиперах, единственный толковый (но не безгрешный) защитник Николас Отаменди, сильно сдавший после вояжа в Манчестер и трёх парниковых лет в Париже Анхель Ди Мария (его нынешний уровень все видели в матчах с "Реалом") в роли лидера полузащиты (больше напоминающей набор непонятных игроков) и огромное количество нападающих, от которых пока нет никакой пользы. При этом Сампаоли отказался от услуг Паоло Дибалы и Мауро Икарди, хотя с тем же успехом мог отцепить Серхио Агуэро, который последний раз забивал за сборную в официальном матче в ноябре 2016 года, или любого другого "пассажира" (тут уже может не обойтись без влияния Месси).

У наставника осталось совсем мало времени объединить этот "колхоз" в команду и пока всё говорит в пользу того, что Сампаоли, несмотря формально большой выбор форвардов, следует отказаться от идеи поставить "альбиселесте" атакующую игру. Пора доставать конспекты Сабельи и делать ставку на надёжность. На гол с Месси в составе аргентинцы смогут претендовать всегда, а вот без порядка они наверняка далеко не уедут.

Лео всё вышесказанное прекрасно понимает, а потому его реакцию на избиение в матче с Испанией понять несложно. Капитан покинул трибуну после шестого гола, не выдержав столь жалкого зрелища. Нет сомнений в том, что ему очень хотелось выйти на поле и принять участие в этой игре, но риск усугубить повреждение и пролететь мимо Чемпионата Мира оставил Месси вне игры. Теперь Лео важно не пролететь на самом мундиале.

Но справится ли Сампаоли, имея такой подбор исполнителей? Кто-то скажет, что Хорхе тренировал Чили и добивался с командой отличных результатов, а там мол выбор тоже был невелик. Но после этих слов просто откройте состав сборной Аргентины и сравните его с тем, что был у Чили в те года. А теперь скажите - вы правда считаете, что у аргентинцев он сейчас лучше?

"В Аргентине любят критиковать Месси, но теперь они увидели, как их сборная выглядит без него. Аргентинцы должны молиться на Месси", - "дед" Диего Коста (игравший ещё во времен Пеле, Марадоны и Адамова) знатно "поджог" в послематчевых комментариях, но разве он не прав?

Сборная Аргентины сейчас - это Лео и колхоз, председатель которого Сампаоли в крайне сложной ситуации. Но если у Хорхе не получится, то он лишь пополнит список наставников "альбиселесте", не осиливших задачу, тогда как с Месси был и есть спрос совершенно иного уровня. Причём после Чемпионата Мира первым, кто спросит с Лео, будет он сам.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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