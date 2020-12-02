Месси и "Барселона" наказаны за жест форварда в память о Марадоне

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации наказал Лионеля Месси и "Барселоны" за демонстрацию форвардом ретро-футболки "Ньюэллс Олд Бойз" в память о Диего Марадоне, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, Месси оштрафован на 600 евро, а "Барселона" - на 350 евро. В каталонском клубе намерены оспорить наказание, а также желтую карточку Месси, в Апелляционном комитете.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Не пропустите: Куман рассказал, почему Месси пропустит матч "Барселоны" с "Ференцварошем". | http://soccernews.ru