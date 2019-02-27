Месси и Бускетс установили рекорд класико

Игроки "Барселоны" полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси выйдут в стартовом составе в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с "Реалом".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Месси и Бускетс сыграют вместе в 35-м класико и это является новым рекордом противостояния с "Реалом". Прежнее достижение было установлено Месси и Андресом Иньестой (34).

Матч "Реал" - "Барселона" начнется в 23:00 мск.

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