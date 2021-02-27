Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"

1 Теги барселонасевилья

Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" одолела "Севилью".

Каталонцы вышли на второе место в турнирной таблице, однако у "Реала" есть игра в запасе.

"Севилья" - "Барселона" 0:2

Голы: Дембеле, 29 - 0:1, Месси, 85 - 0:2

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Рекик, 46), Эскудеро, Жордан, Ракитич (Оскар Родригес, 63), Фернандо, Гомес (Сусо, 46), Мунир (Эн-Несири, 46), де Йонг (Оливер Торрес, 63).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Мингеса, Альба, Дест, Дембеле (Брэйтуэйт, 82), де Йонг, Педри (Мориба, 71), Бускетс, Пике (Араухо, 67; Умтити, 82), Месси.

Читайте также: "Эйбар" и "Уэска" не выявили победителя в матче Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой кот Бадр!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1

ПСЖ уверенно разобрался с последним местом Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов