Месси и Дембеле принесли "Барселоне" выездную победу над "Севильей"

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" одолела "Севилью".

Каталонцы вышли на второе место в турнирной таблице, однако у "Реала" есть игра в запасе.

"Севилья" - "Барселона" 0:2

Голы: Дембеле, 29 - 0:1, Месси, 85 - 0:2

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос (Рекик, 46), Эскудеро, Жордан, Ракитич (Оскар Родригес, 63), Фернандо, Гомес (Сусо, 46), Мунир (Эн-Несири, 46), де Йонг (Оливер Торрес, 63).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Мингеса, Альба, Дест, Дембеле (Брэйтуэйт, 82), де Йонг, Педри (Мориба, 71), Бускетс, Пике (Араухо, 67; Умтити, 82), Месси.

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