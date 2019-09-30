Месси и Дембеле тренировались перед матчем с "Интером"
Травмированные нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Усман Дембеле приняли участие в тренировке, сообщает официальный сайт клуба.
Оба футболиста частично занимались в общей группе, причем с ограничениями. Из-за дискомфорта в колене занятие пропустил форвард Ансу Фати. Все три игрока пропустят матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером".
Напомним, что "Барселона" и "Интер" набрали по одному очку в 1-м туре в матчах с "Боруссией" и "Славией" соответственно.
Матч "Барселона" - "Интер" состоится 2 октября и начнется в 22:00 мск.
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