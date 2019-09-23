Месси и Дембеле вошли в заявку "Барселоны" на матч 6-го тура Примеры с "Вильярреалом"
Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на матч 6-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".
Отметим, что в заявку попал капитан каталонцев Лионель Месси, который в последних двух матчах выходил на замену во втором тайме.
Кроме того, впервые за долгое время в "Барселоны" попал Усман Дембеле, который восстанавливался после травмы.
"Барселона": Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Анссумане Фати, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси.
Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится завтра, 24 сентября, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0