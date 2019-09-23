Месси и Дембеле вошли в заявку "Барселоны" на матч 6-го тура Примеры с "Вильярреалом"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на матч 6-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".

Отметим, что в заявку попал капитан каталонцев Лионель Месси, который в последних двух матчах выходил на замену во втором тайме.

Кроме того, впервые за долгое время в "Барселоны" попал Усман Дембеле, который восстанавливался после травмы.

"Барселона": Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Анссумане Фати, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится завтра, 24 сентября, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 по московскому времени.

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