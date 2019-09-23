Месси и Дембеле вошли в заявку "Барселоны" на матч 6-го тура Примеры с "Вильярреалом"

Теги лионель мессиусман дембелебарселонавильярреал

Месси и Дембеле вошли в заявку "Барселоны" на матч 6-го тура Примеры с "Вильярреалом"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку на матч 6-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".

Отметим, что в заявку попал капитан каталонцев Лионель Месси, который в последних двух матчах выходил на замену во втором тайме.

Кроме того, впервые за долгое время в "Барселоны" попал Усман Дембеле, который восстанавливался после травмы.

"Барселона": Марк-Андре тер Стеген, Нето, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Карлес Аленья, Серджи Роберто, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Артур, Артуро Видаль, Хуниор Фирпо, Анссумане Фати, Антуан Гризманн, Луис Суарес, Лионель Месси. 

Матч "Барселона" - "Вильярреал" состоится завтра, 24 сентября, на "Камп Ноу". Начало - в 22:00 по московскому времени.

А еще:  СМИ: Месси жёстко раскритиковал игроков "Барселоны" после поражения от "Гранады" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским

Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов