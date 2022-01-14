Месси и Доннарумма перешли в ПСЖ без одобрения Почеттино

Теги псжмаурисио почеттиносерхио рамосджанлуиджи доннаруммалионель месситрансферы

Месси и Доннарумма перешли в ПСЖ без одобрения Почеттино

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

СМИ узнали новые подробности летней трансферной кампании ПСЖ.

По информации Le Parisien, клуб подписал без одобрения тренерского штаба Маурисио Почеттино двух звёздных новичков.

Речь идёт о вратаре Джанлуиджи Доннарумме и форварде Лионеле Месси. Оба футболиста присоединились к парижанам в качестве свободных агентов.

При этом аргентинский наставник согласовал переход защитника Серхио Рамоса, который испытывает проблемы с травмами и адаптацией в ПСЖ.

Не пропустите: ПСЖ опубликовал заявление о состоянии здоровья Месси. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"

Холанд сказал Райоле устроить трансфер в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов