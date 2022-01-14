Месси и Доннарумма перешли в ПСЖ без одобрения Почеттино

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

СМИ узнали новые подробности летней трансферной кампании ПСЖ.

По информации Le Parisien, клуб подписал без одобрения тренерского штаба Маурисио Почеттино двух звёздных новичков.

Речь идёт о вратаре Джанлуиджи Доннарумме и форварде Лионеле Месси. Оба футболиста присоединились к парижанам в качестве свободных агентов.

При этом аргентинский наставник согласовал переход защитника Серхио Рамоса, который испытывает проблемы с травмами и адаптацией в ПСЖ.

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