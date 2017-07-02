Месси и его жена сделали себе татуировки

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Месси и его жена сделали себе татуировкиФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо. которые позавчера сыграли свою свадьбу, сделали себе татуировки.

Так в своем твиттере, избранница одного из лучших футболистов современности опубликовала снимок своей и своего мужа левых рук, на которых на безымянных пальцах была выбита дата их бракосочетания.

Напомним, Месси хочет продлить контракт с "Барселоной" в ближайшие полторы недели. | soccernews.ru

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