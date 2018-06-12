Месси и еще девять игроков пропустили тренировку сборной Аргентины

Свою сегодняшнюю тренировку сборная Аргентины провела сразу без нескольких ведущих игроков, информирует TuttoMercatoWeb.

Так, по сведениям источника, вторничное занятие "бело-голубых" пропустили их вингер Анхель Ди Мария, форвард Лионель Месси, голкипер Вилли Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, а также полузащитники Эдуардо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Билья и Максимилиано Меса.

Напомним, вчера на тренировке сборной Аргентины трибуны были заполнены. | soccernews.ru