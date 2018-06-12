Месси и еще девять игроков пропустили тренировку сборной Аргентины
Свою сегодняшнюю тренировку сборная Аргентины провела сразу без нескольких ведущих игроков, информирует TuttoMercatoWeb.
Так, по сведениям источника, вторничное занятие "бело-голубых" пропустили их вингер Анхель Ди Мария, форвард Лионель Месси, голкипер Вилли Кабальеро, защитники Маркос Рохо, Николас Отаменди, Николас Тальяфико, а также полузащитники Эдуардо Сальвио, Хавьер Маскерано, Лукас Билья и Максимилиано Меса.
Напомним, вчера на тренировке сборной Аргентины трибуны были заполнены. | soccernews.ru
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|0
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|4
|Уругвай
|0
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|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
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|0
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|0
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|0
|4
|Перу
|0
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|0
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|М
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|1
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|0
|0
|2
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|3
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|0
|0
|4
|Швейцария
|0
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|Группа F
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|1
|Германия
|0
|0
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|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
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|Англия
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|3
|Панама
|0
|0
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|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0