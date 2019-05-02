Месси и ещё три футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока текущей недели в Лиге Чемпионов.

Напомним, что в первых полуфинальных матчах "Барселона" разгромила "Ливерпуль" (3:0), а "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0).

В число номинантов включены Лионель Месси, Луис Суарес (оба – "Барселона"), Френки де Йонг и Донни ван де Бек (оба – "Аякс").

Напомним, что Месси оформил дубль, а Суарес и ван де Бек забили по одному голу.

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