Месси и ещё три игрока вернулись к тренировкам в "Барселоне"

Во вторник сразу четыре игрока "Барселоны" вернулись к тренировкам с командой, сообщает Marca.

По сведениям издания, сегодня начали заниматься Лионель Месси, Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Напомним, что вышеупомянутые футболисты только вернулись из отпуска в связи с участием в ЧМ-2018.

"Барселона" тем временем находится в США, где играет в Международном кубке чемпионов.

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