Месси и Фелиш повздорили в конце первого тайма

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Месси и Фелиш повздорили в конце первого тайма

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси случился конфликт с нападающим "Атлетико" Жоау Фелишем.

Эпизод случился в конце первого тайма матча Суперкубка Испании. Сначала защитник каталонцев Жорди Альба коснулся лица Фелиша.

Арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес отправил команды на перерыв, после чего Месси повздорил с Фелишем.

Затем в конфликт вмешались Луис Суарес и Стефан Савич. В итоге оба футболиста получили по желтой карточке.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Просто они хотели сойтись в страстном поцелуе...

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