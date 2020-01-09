Месси и Фелиш повздорили в конце первого тайма

У капитана "Барселоны" Лионеля Месси случился конфликт с нападающим "Атлетико" Жоау Фелишем.

Эпизод случился в конце первого тайма матча Суперкубка Испании. Сначала защитник каталонцев Жорди Альба коснулся лица Фелиша.

Арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес отправил команды на перерыв, после чего Месси повздорил с Фелишем.

Затем в конфликт вмешались Луис Суарес и Стефан Савич. В итоге оба футболиста получили по желтой карточке.

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