Месси и Гарай в старте на финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия"

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Месси и Гарай в старте на финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия"

Тренерские штабы "Барселоны" и "Валенсии" огласили стартовые составе на финал Кубка Испании.

С первых минут на поле выйдет нападающий каталонцев Лионель Месси и защитник "летучих мышей" Эсекиэль Гарай.

Состав "Барселоны": Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Месси, Лангле, Альба, Роберто.

Состав "Валенсии": Доменеч, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго, Гамейро.

Матч начнется в 22:00 (мск).

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