Месси и Глушаков одобрили официальный мяч Чемпионата Мира-2018

Полузащитник сборной России Денис Глушаков и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси похвалили официальный мяч Чемпионата Мира-2018.

"Мне мяч нравится. Стильный. Черно-белый, ретро", - сказал Глушаков.

"Мне очень нравится новый мяч. С нетерпением жду, чтобы опробовать его на поле", - заявил Месси.

Фото: Официальный мяч мундиаля.

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