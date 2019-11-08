Месси и Гризманн не разговаривают во время тренировок
Нападающие "Барселоны" Лионель Месси и Антуан Гризманн по-прежнему не нашли общего языка, сообщает El Chiringuito TV.
По данным источника, футболисты не разговаривают друг с другом во время тренировок.
Ранее Месси заявил, что у него хорошие отношения с Гризманном. Впрочем, француз сообщил, что ему сложно общаться с Месси, который мало разговаривает.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. На счету 28-летнего Гризманна четыре забитых мяча и три голевые передачи в 14 поединках.
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