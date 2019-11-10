Месси и Гризманн ни разу не обменялись передачей в первом тайме игры с "Сельтой"

Слухи о возможном конфликте между Лионелем Месси и Антуаном Гризманном похоже подтверждаются.

Как сообщает OptaJose, за первый тайм матча "Барселоны" против "Сельты" оба футболиста ни разу не обменялись передачей.

Ранее сообщалось, что Месси и Гризманн не общаются между собой на тренировках.

"Барселона" приобрела Гризманна минувшим летом за 120 миллионов евро.

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