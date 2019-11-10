Месси и Гризманн отреагировали на слухи о своем конфликте

Нападающие "Барселоны" аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризманн ответили на слухи о том, что между ними существует конфликт.

По окончании матча 14-го тура чемпионата Испании против Сельты (4:1) футболисты обнялись в раздевалке.

Ранее сообщалось, что футболисты не разговаривают друг с другом на тренировках.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету 28-летнего Гризманна четыре забитых мяча и три голевые передачи в 15 поединках.

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