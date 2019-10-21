Месси и Гризманн в пятой пятерке претендентов на "Золотой мяч"
Стала известна пятая пятерка претендентов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту мира по итогам года.
Всего на награду номинировано 30 футболистов.
Список 5-й пятерки выглядит следующим образом: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Калиду Кулибали ("Наполи", Сенегал), Антуан Гризманн ("Барселона", Франция).
Обладатель "Золотого мяча" станет известен 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4