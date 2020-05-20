Месси и Гвардиола могли оказаться в "Хетафе"

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Месси и Гвардиола могли оказаться в "Хетафе"

Президент "Хетафе" Анхель Торрес заявил, что много лет назад клуб мог арендовать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, а также назначить на пост главного тренера Хосепа Гвардиолу.

"Когда Месси дебютировал за "Барселону", мы были близки к его аренде. Но Франк Райкард отказался его отпускать.

Когда-то мы беседовали со спортивным директором "Барселоны" Чики Бегиристайном. Он тогда предлагал нам отпустить в "Барселону" Микаэля Лаудрупа, а вместо него мог отпустить к нам Гвардиолу. Поначалу Лапорта не вдохновляла кандидатура Пепа", - приводит слова Торреса Marca.

Не пропустите: В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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