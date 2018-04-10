Месси и Иньеста стали первыми игроками, которые вместе сыграли 100 матчей в ЛЧ в составе одной команды

"Барселона" ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов играет с "Ромой".

В стартовом составе каталонского клуба на поле вышли полузащитник Андрес Иньеста и нападающий Лионель Месси.

Стоит отметить, что Месси и Иньеста стали первыми игроками, которые сыграли 100 матчей в Лиге Чемпионов в составе одной команды.

Напомним, что Месси и Иньеста по четыре раза становились победителями Лиги Чемпионов.

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