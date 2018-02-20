Месси и Иньеста установили рекорд Лиги Чемпионов

Теги лионель мессиандрес иньестабарселоначелси

Месси и Иньеста установили рекорд Лиги ЧемпионовИгроки каталонской "Барселоны" Лионель Месси и Андрес Иньеста установили рекорд Лиги Чемпионов, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, для дуэта игроков "сине-гранатовых" матч 1/8 финала турнира против лондонского "Челси", который в эти минуты проходит на "Стэмфорд Бридж", стал для них 97 по счету, в которых они вместе появлялись в стартовом составе своей команды в ЛЧ. Этот результат стал лучшим среди любых других двух игроков из одной команды. По этому показателю они опередили Хави и Карлеса Пуйоля ("Барселона" - 96) и Рауля и Роберто Карлоса ("Реал" - 94).

Напомним, "Барселона" близка к согласованию трансфера Артура. | soccernews.ru

комментарии
Артём

Оба Великие игроки современности!!!

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РМ

это пиздец ребята, такой рекорд никто не побьет.. это может только месси

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Барсук

Да он обычный человек и просто футболист,к чему обожествлять простого человека,вам всем волю дай вы бы его в задницу целовать очередь занимали.

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Qwet

Ну уже смешно такие рекорды конечно освещать товарищи))))

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