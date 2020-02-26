Месси и Инсинье после матча обменялся футболками

"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Капитан каталонцев Лионель Месси и форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье обменялись майками в конце игры. Оба футболиста в этом матче получили желтые карточки.

Следующая встреча команд состоится 18 марта. Начало - в 23:00 (мск).

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