Месси и Инсинье в старте на матч ЛЧ "Наполи" - "Барселона"

Тренерские штабы "Барселоны" и "Наполи" огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Наполи": Оспина, Демме, Мариу Руй, Кальехон, Мертенс, Руис, Максимович, Зелиньски, Ди Лоренцо, Инсинье, Манолас.

Запасные: Мерет, Аллан, Эльмас, Луперто, Политано, Хюсай, Милик.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Месси, Гризманн, Де Йонг, Видаль, Юмтити, Фирпо.

Запасные: Нето, Артуро, Лангле, Пуч, Фати, Араухо, Акиеме.

Встреча состоится сегодня, 25 февраля, в Наполи. Начало - в 23:00 (мск).

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