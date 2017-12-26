Месси и Кавани - единственные игроки, забившие более 50 голов в 2017 году в топ-5 лигах

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Месси и Кавани - единственные игроки, забившие более 50 голов в 2017 году в топ-5 лигах

Нападающие "Барселоны" и ПСЖ Лионель Месси и Эдинсон Кавани продемонстрировали лучшую результативность в 2017 году, сообщает Opta.

По сведениям издания, Месси и Кавани стали единственными игроками, которые забили более 50 голов по итогам календарного года в матчах пяти ведущих европейских чемпионатов.

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