Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

14 Теги лионель мессифилиппе коутиньодавид нересрахим стерлинг

Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола текущей недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА определил четырёх номинантов - это Лионель МессиФилиппе Коутиньо (оба – "Барселона"), Давид Нерес ("Аякс") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Видео голов доступно по ссылке.

Победитель будет объявлен в пятницу по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

Не пропустите: УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Посмотрев все матчи я скажу,что гол Коутиньо самый красивый,Месси забил на мастерстве,но не без помощи дырявой обороны и перегоревшего вратаря,Нерес забил красиво,но не красивее Коута,а гол Стерлинга как по мне обычен,просто на исполнении!

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Карыч
Карыч

Петушалду дурачок, в жёппу ёбаный сморчок. Ротиком работай активнее и АХАть не забывай.

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петушалду
петушалду

ооооооо., опять сопливый педик вылез. Чмокай дальше педик, у тебя и твоего гуру Роналду это хорошо получается! АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХА да, и жопу ещё помой, а то вонь од вас педиков невозможная!

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Карыч
Карыч

Соснёшь,петушалду? Или твой рот постоянно занят? Пользуешься успехом в голубых кругах? Жёппу нюхаешь у клиентов?

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петушалду
петушалду

Молодец, хорошо сосёшь. А теперь попробуй поменьше чмокать, будь культурным педиком! АХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХА

Ответить
Карыч
Карыч

АХАешь хорошо. Ты ещё похрюкай. Это тебе, пидорасу вонючему, к лицу.

OkTawius
Димон

"Голы видел только Месси и Коута. Выбираю гол Коута. Тебя этот ответ устраивает?" - вопрос был в другом

OkTawius
Димон

почитал комменты и задался интересным вопросом: зачем 90% хейтеров "Реала" и Роналду, откровенно топящие за "Барсу", подписываются никами с использованием названия мадридского клуба или коверкая имя Криштиану? хрысти пеналду, аналду, петушалду, реаловары и так далее...это новая болезнь? как называется?)

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Карыч
Карыч

Гомосеки, сэр...

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петушалду
петушалду

педик, соси и не отвлекайся! АХАХАХАХАХА

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OkTawius
Димон

льющееся из тебя дерьмо уже никому неинтересно, лучше ответь на поставленный вопрос - блесни интеллектом

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петушалду
петушалду

Голы видел только Месси и Коута. Выбираю гол Коута. Тебя этот ответ устраивает?

Карыч
Карыч

Ахающий вафлист петушалду откликнулся. Пидарасят тебя, петушалду, очень активно. Ахай дальше, вафлист вонючий...

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петушалду
петушалду

педик, помой жопу себе и своему боху роналду, от вас сильно воняет говном ! АХАХАХАХАХАХА

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