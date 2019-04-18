Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола текущей недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА определил четырёх номинантов - это Лионель Месси, Филиппе Коутиньо (оба – "Барселона"), Давид Нерес ("Аякс") и Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Видео голов доступно по ссылке.

Победитель будет объявлен в пятницу по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.

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