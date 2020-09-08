Месси и Коутиньо занимались индивидуально на тренировке "Барселоны"
"Барселона" продолжает готовиться к новому сезону, тренируясь на своей клубной базе.
Сообщается, что на сегодняшнем утреннем занятии индивидуально работали полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Лионель Месси.
First workout of two scheduled for Tuesday. Leo #Messi and @Phil_Coutinho train individually. pic.twitter.com/WDQePHaMhh— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 8, 2020
Напомним, что для Месси данная тренировка стала только второй, предыдущие он пропустил, поскольку намеревался уйти из команды.
Коутиньо прошлый сезон провёл в "Баварии" на правах аренды. Мюнхенцы решили его не выкупать, а новый наставник "Барсы" Рональд Куман решил дать бразильцу шанс.
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