Месси и Коутиньо занимались индивидуально на тренировке "Барселоны"

"Барселона" продолжает готовиться к новому сезону, тренируясь на своей клубной базе.

Сообщается, что на сегодняшнем утреннем занятии индивидуально работали полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Лионель Месси.

First workout of two scheduled for Tuesday. Leo #Messi and @Phil_Coutinho train individually. pic.twitter.com/WDQePHaMhh — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 8, 2020

Напомним, что для Месси данная тренировка стала только второй, предыдущие он пропустил, поскольку намеревался уйти из команды.

Коутиньо прошлый сезон провёл в "Баварии" на правах аренды. Мюнхенцы решили его не выкупать, а новый наставник "Барсы" Рональд Куман решил дать бразильцу шанс.

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