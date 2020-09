Месси и Коутиньо занимались индивидуально на тренировке "Барселоны"

"Барселона" продолжает готовиться к новому сезону, тренируясь на своей клубной базе.

Сообщается, что на сегодняшнем утреннем занятии индивидуально работали полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Лионель Месси.

First workout of two scheduled for Tuesday. Leo #Messi and @Phil_Coutinho train individually. pic.twitter.com/WDQePHaMhh