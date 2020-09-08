Месси и Коутиньо занимались индивидуально на тренировке "Барселоны"

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Месси и Коутиньо занимались индивидуально на тренировке "Барселоны"

"Барселона" продолжает готовиться к новому сезону, тренируясь на своей клубной базе.

Сообщается, что на сегодняшнем утреннем занятии индивидуально работали полузащитник Филиппе Коутиньо и нападающий Лионель Месси.

Напомним, что для Месси данная тренировка стала только второй, предыдущие он пропустил, поскольку намеревался уйти из команды.

Коутиньо прошлый сезон провёл в "Баварии" на правах аренды. Мюнхенцы решили его не выкупать, а новый наставник "Барсы" Рональд Куман решил дать бразильцу шанс.

Не пропустите: Куман определился с ролью Месси на поле. | http://soccernews.ru
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