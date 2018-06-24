Месси и Маскерано могут сами определить состав сборной Аргентины на матч с Нигерией

Теги аргентиналионель мессихавьер маскерано

Месси и Маскерано могут сами определить состав сборной Аргентины на матч с Нигерией

Экс-игрок сборной Аргентины Рикардо Джусти, ставший чемпионом мира в 1986 году, заявил, что Лионель Месси и Хавьер Маскерано будут руководить командой перед матчем третьего тура группового турнира Чемпионата Мира-2018 против Нигерии. 

"Игроки сами выберут состав и это факт. Если Сампаоли захочет, то он сможет находиться на скамейке запасных во время матча. Если нет - то это не проблема", - приводит слова Джусти Daily Mail.

Напомним, что после двух туров Аргентина имеет в своем активе только одно очко, поэтому команде нужна только победа в поединке с Нигерией. Этот матч состоится 26 июня.

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