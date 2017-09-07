Месси и Маскерано вернулись в расположение "Барселоны"

Игроки сборной Аргентины Лионель Месси и Хавьер Маскерано вернулись в расположение каталонской "Барселоны".

Как информирует sport.es, в Испанию футболисты прибыли одним самолетом в среду. Уже в четверг они присоединятся к своим партнерам по клубу, чтобы начать подготовку к субботнему матчу Ла Лиги против "Эспаньола" и вторничному - против туринского "Ювентуса" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, "Барселона" удивила суммой отступных, которая будет прописана в новом контракте Месси. | soccernews.ru