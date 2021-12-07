Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге"

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Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге"

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Брюгге" со счетом 4:1.

Победу французскому клубу принесли дубли Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. В составе гостей отличился Матс Ритс.

ПСЖ, набрав 11 очков, занял второе место в группе А и вышел в плей-офф. "Брюгге" с 4 очками финишировал на последней, четвертой позиции, и завершил выступления в еврокубках.

ПСЖ Франция – "Брюгге" Бельгия - 4:1 (3:0)
Голы: Мбаппе, 2 - 1:0, Мбаппе, 7 - 2:0, Месси, 38 - 3:0, Ритс, 68 - 3:1, Месси, 68 (с пенальти) - 4:1

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

"Брюгге": Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.

Не пропустите: Месси догнал Пеле по количеству голов за карьеру. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Даже второгодник знает, что Месси Король футбола, в отличии от меня старого нарцисса, способного только забивать пенальти и "нырять" в чужой штрафной площадке.

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