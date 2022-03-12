Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ

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Информация о возможном уходе из ПСЖ Лионеля Месси и Неймара не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что аргентинец сам задумался о смене команды, а от бразильца хочет избавиться руководство клуба.

Однако, как стало известно журналисту Адриену Греньеру, оба футболиста не планируют покидать парижский клуб.

34-летний Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года, сыграл 25 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

30-летний Неймар защищает цвета "красно-синих" с 2017 года, в текущем сезоне провёл 19 игр, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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