Месси и Неймар не помогут ПСЖ в ближайшем матче Лиги 1
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Целая группа латиноамериканских игроков ПСЖ, включая нападающего Лионеля Месси, не помогут команде в матче 5-го тура чемпионата Франции с "Клермоном", сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, матч также пропустят полузащитники Леандро Паредес и Анхель Ди Мария, а также нападающий Неймар. Дело в том, что данные футболисты примут участие в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года за сборные Бразилии и Аргентины. Поединки пройдут в ночь с 9 на 10 сентября, поэтому игроки не смогут принять участие в поединке Лиги 1 (11 сентября).
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. За французский клуб он провел один матч.
Не пропустите: Месси высказался о скандале в матче Бразилия - Аргентина. | http://soccernews.ru
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