Месси и Неймар не попали в топ-3 в рейтинге лучших игроков Лиги 1
Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен
Сайт Get French Football News определил лучших футболистов чемпионата Франции.
Первое место занял ивуарийский полузащитник "Ланса" Секо Фофана, вторым стал французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. В первую тройку также вошел бразильский полузащитник "Лиона" Лукас Пакета. Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси занял четвертое место, бразилец Неймар оказался 24-м, а российский хавбек "Монако" Александр Головин не попал в топ-100.
Топ-10 лучших футболистов чемпионата Франции по версии GFFN выглядит так:
1. Секо Фофана ("Ланс")
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
3. Лукас Пакета ("Лион")
4. Лионель Месси (ПСЖ)
5. Бенджамен Андре ("Лилль")
6. Теже Саванье ("Монпелье")
7. Димитри Пайет ("Марсель")
8. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
9. Маркиньос (ПСЖ)
10. Джонатан Дэвид ("Лилль").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13