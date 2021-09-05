Месси и Неймар одинаково отреагировали на скандал в матче Бразилия - Аргентина (фото)

Фото: твиттер Brazil Football/Автор неизвестен

Нападающие сборных Бразилии и Аргентины Неймар и Лионель Месси одинаково отреагировали на скандал в матче между их командами в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

Футболисты склонили головы и схватились за лицо из-за произошедшего. Матч был завершен досрочно из-за действий бразильской полиции.

Напомним, что матч был прерван из-за появления на поле сотрудников бразильской полиции, которые намеревались задержать четверых представителей аргентинской сборной за нарушение правил карантина. После этого на поле возникла потасовка, а затем игроки гостей ушли в раздевалку. Матч был прерван на 6-й минуте.

Подозреваемыми в нарушении карантина являются вратарь Эмилиано Мартинес, защитник Кристиан Ромеро, а также полузащитники

Джованни Ло Челсо и Эмилиано Буэндиа. Все они прибыли из Англии и не прошли двухнедельный карантин.

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