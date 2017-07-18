Месси и Неймар одобрили возможный переход звезды АПЛ в "Барселону"

Каталонская "Барселона" в качестве альтернативного варианта своей главной трансферной цели в лице полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти определила хавбека лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует Diario Gol, возможный переход 21-летней "звезды" "шпор" уже одобрили ведущие форварды "сине-гранатовых" Лионель Месси и Неймар.

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, в тур по США Вальверде взял двух игроков из молодежной команды "Барселоны". | soccernews.ru