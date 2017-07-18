Месси и Неймар одобрили возможный переход звезды АПЛ в "Барселону"

Теги неймарбарселоналионель месситоттенхэмделе аллипсжмарко верратти

Месси и Неймар одобрили возможный переход звезды АПЛ в "Барселону"Каталонская "Барселона" в качестве альтернативного варианта своей главной трансферной цели в лице полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти определила хавбека лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует Diario Gol, возможный переход 21-летней "звезды" "шпор" уже одобрили ведущие форварды "сине-гранатовых" Лионель Месси и Неймар.

В завершившемся сезоне Деле Алли забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач в 50 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, в тур по США Вальверде взял двух игроков из молодежной команды "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов