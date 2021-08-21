Месси и Неймар прилетели в Барселону в гости к бывшему одноклубнику
Фото инстаграм Неймара
Игроки ПСЖ Лионель Месси и Неймар проведут выходные в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, оба футболиста прилетели в каталонскую столицу и отправились в дом Луиса Суареса.
Напомним, что с 2014 по 2017 год аргентинец, бразилец и уругваец вместе выступали за "Барсу".
Неймар в 2017 году был продан в ПСЖ, Суарес в 2020 году ушёл в мадридский "Атлетико", а Месси этим летом подписал контракт с парижанами после истечения соглашения с "сине-гранатовыми".
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