Месси и Неймар прилетели в Барселону в гости к бывшему одноклубнику

Фото инстаграм Неймара

Игроки ПСЖ Лионель Месси и Неймар проведут выходные в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, оба футболиста прилетели в каталонскую столицу и отправились в дом Луиса Суареса.

Напомним, что с 2014 по 2017 год аргентинец, бразилец и уругваец вместе выступали за "Барсу".

Неймар в 2017 году был продан в ПСЖ, Суарес в 2020 году ушёл в мадридский "Атлетико", а Месси этим летом подписал контракт с парижанами после истечения соглашения с "сине-гранатовыми".

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