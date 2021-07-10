Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021

Фото сайт КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) назвала лучших футболистов Кубка Америки 2021 года.

Этого звания удостоились капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Бразилии Неймар.

Напомним, что "альбиселесте" и "селесао" грядущей ночью сразятся за трофей в финале турнира.

Неймар забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 5 играх Кубка Америки, а Месси отличился 4 голами и 5 ассистами в 6 матчах.

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