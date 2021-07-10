Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021

3 Теги бразилияаргентинанеймарлионель месси

Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021

Фото сайт КОНМЕБОЛ

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) назвала лучших футболистов Кубка Америки 2021 года.

Этого звания удостоились капитан сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Бразилии Неймар.

Напомним, что "альбиселесте" и "селесао" грядущей ночью сразятся за трофей в финале турнира.

Неймар забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 5 играх Кубка Америки, а Месси отличился 4 голами и 5 ассистами в 6 матчах.

Не пропустите: Скалони: "Месси не нужен титул со сборной, чтобы доказать, что он лучший в истории". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, в отличии от меня тупорылого неудачника!

Ответить
Mutaloff
Mutaloff

Учитывая то время,которое Роналду провел на турнире,его 5 голов+1 ассист тоже неплохо.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

You забыл дописать - меци и партия едины!Хе-хе...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента

СМИ посчитали, сколько Месси теряет денег из-за статуса свободного агента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов