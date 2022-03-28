Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022
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Стала известна символическая сборная 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.
Вратарь: Алиссон (Бразилия);
Защитники: Франк Фабра (Колумбия), Фабиан Бальбуэна (Парагвай), Тьяго Силва (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай);
Полузащитники: Луис Диас (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Родриго де Пауль (Аргентина), Анхель Ди Мария (Аргентина);
Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
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