Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022

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Месси и Неймар - в символической сборной тура южноамериканского отбора ЧМ-2022

Фото: соцсети / Автор неизвестен

Стала известна символическая сборная 17-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.

Вратарь: Алиссон (Бразилия);

Защитники: Франк Фабра (Колумбия), Фабиан Бальбуэна (Парагвай), Тьяго Силва (Бразилия), Рональд Араухо (Уругвай);

Полузащитники: Луис Диас (Колумбия), Федерико Вальверде (Уругвай), Родриго де Пауль (Аргентина), Анхель Ди Мария (Аргентина);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

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