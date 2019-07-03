Месси и Неймар встретились после матча Бразилия - Аргентина

После полуфинального матча Кубка Америки между Бразилией и Аргентиной (2:0) капитан "Барселоны" и экс-игрок каталонцев встретились в подтрибунном помещении, передает Sport.es.

По данным издания, разговор футболистов продлился несколько минут. На какую тему общались игроки - неизвестно.

Напомним, Неймар не выступал в составе сборной Аргентины в этом турнире из-за травмы, полученной в матче с Катаром.



Ранее сообщалось, что футболист, который покинул "Барселону" в 2017 году, может вернуться в каталонский клуб этим летом.



В финале Кубка Америки сборная Бразилии сыграет с победителем пары Чили - Перу.

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