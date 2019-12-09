Месси и Пике не вошли в заявку "Барселоны" на матч ЛЧ с "Интером"

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Месси и Пике не вошли в заявку "Барселоны" на матч ЛЧ с "Интером"

Тренерский штаб "Барселоны" огласил заявку из 20 человек, которые отправятся на матч заключительного этапа Лиги Чемпионов с "Интером".

Отметим, что в список не попали капитан сине-гранатовых Лионель Месси и защитник Жерар Пике.

Вратари: тер Стеген, Нето, Пенья;

Защитники: Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Умтити, Араухо, Морер;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;

Нападающие: Гризманн, Перес, Суарес, Фати.

Напомним, что каталонский клуб досрочно гарантировал себе выход из группы, набрав 11 баллов.

Матч "Интер" - "Барселона" состоится завтра, 10 декабря, в Италии. Начало встречи - в 23:00 (мск).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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