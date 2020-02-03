Месси и Пике поругались на тренировке "Барселоны"

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Месси и Пике поругались на тренировке "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время тренировки поругался с защитником каталонского клуба Жераром Пике, сообщает AS.

По сведениям издания, конфликт произошел в прошлый вторник, 28 января. Футболисты некоторое время общались на повышенных тонах, но затем успокоились.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. На счету 33-летнего Пике один гол в 27 поединках.

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